Mulher é agarrada por 'trás' e ao se defender acaba sendo agredida no Flamboyant

Uma mulher, de 40 anos, foi vítima de agressão e importunação sexual, o caso aconteceu na tarde de quarta-feira (31), no bairro Flamboyant, em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), foi acionada para atender a ocorrência na rua projetada, no local a vítima relatou que estava conversando com um amigo, quando chegou outro homem e agarrou por trás passando a mãos em seus seios.

Ao se defender do homem, o agressor começou a desferir golpes com um pedaço de madeira lesionando o braço esquerdo.

Ainda de acordo com registro, os policiais não conseguiram achar o autor da agressão.

Mais tarde, a mulher foi até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no local a vítima reconheceu o autor também procurando atendimento médico por ter fraturado a costela após ser agredido pela mesma mulher.

A polícia foi acionada novamente, questionado sobre o ocorrido, o homem, de 37 anos, relatou veracidade dos fatos.

O suspeito foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde a vítima estava com braço enfaixado reclamando de dores, e não quis prestar esclarecimentos.

Já o homem, negou ter tentado passar as mãos na mulher, e se queixando de dores por ter sido agredido pela mulher acabou passando mal e se comprometeu comparecer na 3ª Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.