Mulher é agredida ao retornar de madrugada para casa no Santos Dumont

Por motivos de ciúmes, uma mulher, de 42 anos, foi vítima de violência doméstica, o crime aconteceu na madrugada de domingo, na vila Santos Dumont, em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi acionada para atender a ocorrência, no local, a vítima apresentava lesões no braço, e vários dentes ficaram moles por conta da agressão praticada pelo companheiro com quem convive há dois anos.

Ainda de acordo com o registro policial, a mulher contou que na noite anterior tinha ido até a casa do filho, consumindo bebida alcoólica, ao retornar para sua residência, por volta das 5h da manhã, o homem, de 33 anos, indagou onde a mulher tinha passado a “noitada” onde começou agredi-la com socos no rosto.

Após as agressões o homem fugiu com o ajuda de um amigo numa motocicleta.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Três Lagoas.