Mulher é agredida com barra de ferro por marido e PM é chamada no bairro Interlagos

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram chamados para comparecer na tarde de terça-feira (2), no bairro Interlagos, onde uma mulher teria sido agredida com uma barra de ferro pelo marido, na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, região Oeste de Três Lagoas (MS).

Por volta de 14h a Rádio Patrulha da Polícia Militar, foi solicitada via 190, por populares para comparecer nas proximidades do colégio Edwards Correia, onde uma mulher teria sido agredida pelo marido e estaria com grande sangramento na cabeça.

Continue Lendo...

Chegando no local os militares localizaram a vitima na via pública e ao ser questionada, disse aos militares que teria ingerido algumas bebidas alcoólicas com o amásio e posteriormente sido agredida com uma barra de ferro. A Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu foi ao local e devido a vítima ter sofrido um pequeno corte no couro cabeludo, foi feito um curativo para estancar o sangramento e posteriormente foi levada ao Hospital Auxiliadora, para ser realizada exames médicos, para averiguar se a vítima não teria sofrido traumatismo craniano.

O autor não foi localizado, após coletar informações com a vítima os militares da Rádio Patrulha, foram até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde registraram o boletim de ocorrência por violência doméstica (lesão corporal).