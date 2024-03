Mulher é agredida com capacete por ex-marido que vive na mesma casa

A Polícia Militar foi acionada, na tarde de quinta-feira (29), por volta das 17h40, para atender a uma ocorrência de violência doméstica, na rua David Alexandria, localizada no bairro Vila Alegre, na região Norte de Três Lagoas.

Segundo informações recebidas pelo telefone 190, a vítima, uma mulher de 33 anos, relatou ter sido agredida pelo ex-marido, que estava armado com uma faca. Ela conseguiu se esconder na casa de uma vizinha para buscar proteção.

Os policiais do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) foram rapidamente deslocados para o local e prestaram assistência à vítima, que informou ter mantido um relacionamento com o agressor por cerca de 3 anos. No entanto, há 10 meses, eles se separaram devido ao comportamento ciumento e agressivo do homem. Apesar da separação e de medidas protetivas, o suspeito continuava morando com a mulher.

De acordo com a vítima, o homem teria visto uma mensagem no celular dela e ficado enciumado, passando a agredi-la com um capacete. Ao tentar fugir, ela caiu na via pública, sendo alcançada pelo agressor, que continuou a desferir golpes na cabeça, braços e pernas.

Após as agressões, o suspeito fugiu do local. Os policiais orientaram a vítima a buscar atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a avaliação dos ferimentos e a obtenção de um laudo médico, que servirá como prova no registro da ocorrência.

A vítima foi também orientada a procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) para formalizar a denúncia. A Polícia Militar realizou rondas em busca do suspeito e, posteriormente, registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).