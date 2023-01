Mulher é agredida com socos e chutes após descobrir mentira do marido

Na tarde de domingo (15), uma mulher de 35 anos, foi agredida pelo marido, um homem de 25 anos, no bairro Vila Verde, em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher informou que o marido saiu de casa dizendo que iria fazer um ‘bico a noite’, mas acabou descobrindo que o mesmo estava em uma festa, por esse motivo os dois começaram a discutir.

Em certo momento o autor agrediu com socos e chutes que ocasionaram lesões no tronco, no braço esquerdo e na cabeça, após as agressões o homem fugiu.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde a vítima solicitou medidas protetivas, foi requisitado exame de corpo de delito.