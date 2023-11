Mulher é agredida no rosto com marreta pelo próprio filho

Uma mulher de 44 anos, foi violentamente agredida pelo próprio filho de 18 anos, que acabou preso pela Polícia Civil, na tarde desta terça-feira (14), após uma discussão por causa de um botijão de gás, em Três Lagoas.



No período da tarde a vítima de 44 anos, foi levada pela Polícia Militar até a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), após a vítima ter o rosto desfigurado devido a levar vários golpes de marretas no rosto. Na delegacia a vítima relatou que teria sido agredida pelo filho, devido a um desentendimento por causa de um botijão de gás.



Segundo informações da Polícia Civil, após agredir a própria mãe com a marreta, o agressor ainda teria danificado o carro da vítima com o mesmo material usado na agressão, contra a própria mãe. De posse das informações, investigadores da DAM e do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, foram ao local onde o suspeito estaria e após um tentativa de fuga do agressor, foi feito um cerco nas proximidades e a detenção do suspeito.

Na delegacia a mulher apresentava lesões na boca, dentes e costelas. A Polícia Científica foi até o local onde teria ocorrido as agressões e foi realizado os levantamentos dos danos causados pelo homem de 18 anos. Não se tem informações, se o agressor é viciado em drogas.

Em nota divulgada à imprensa, a Polícia Civil por meio da DAM e das delegacias especializadas informam que estão à disposição da sociedade, para servir em casos como esses, onde agressões familiares vem se tornando cada vez mais recorrentes, seja devido ao uso de drogas ou por conta de outros fatores e ressalta a importância do registro do boletim de ocorrência, para que os responsáveis por esse tipo de ocorrência, sejam penalizados.



No caso como esse, se julgado e condenado o homem de 18 anos, pode pegar de 3 a 6 anos de prisão. A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), fica na rua Dr° Oscar Guimarães, no bairro Lapa, o horário de atendimento é das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. Nos feriados e finais de semana, vítimas de violência doméstica e crimes sexuais podem buscar atendimento na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).