Mulher é agredida pelo próprio filho e militar de folga intervém na briga

Um homem, de 25 anos, foi preso pela Polícia Militar após tentar estrangular a própria mãe. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (6), na rua 18, localizada no bairro Vila Piloto, região Leste de Três Lagoas.

Por volta das 20h30, um policial de folga, que visitava sua mãe, ouviu os gritos de socorro de uma vizinha. Imediatamente, ele se dirigiu à residência da mulher, de 55 anos, que estaria sendo agredida pelo filho. O suspeito, aparentemente em surto após o uso de drogas, percebeu a intervenção dos vizinhos, fugindo para o interior da casa e trancando-se em um quarto.

Continue Lendo...

A equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada e, ao conversar com a vítima, descobriu que o filho, usuário de entorpecentes, a havia agredido naquela noite, tentando estrangulá-la durante um surto psiquiátrico desencadeado pelo consumo de maconha. Diante do flagrante de violência doméstica, os militares adentraram a residência para efetuar a detenção do suspeito, que, segundo informações do policial de folga e da vítima, estaria armado com uma faca.

Após a recusa do suspeito em abrir a porta, os militares se viram obrigados a arrombar o quarto, considerando o estado alterado do homem e o risco de autolesão. Com sucesso, os policiais acessaram o quarto e efetuaram a prisão do indivíduo.

Durante uma busca no quarto do homem, foram encontrados uma faca na gaveta do guarda-roupas, um tablete de maconha, papel para enrolar cigarros de maconha e um dichavador para triturar a substância. O suspeito foi detido sob acusações de violência doméstica, ameaça, posse de drogas para consumo pessoal e lesão corporal.