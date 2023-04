Mulher é agredida por homem que conheceu em rede social

Uma mulher de 62 anos foi vítima de violência doméstica em Três Lagoas. Ela foi agredida por um homem de 50 anos que conhece através das redes sociais.

Após três meses de troca de mensagens pelas redes sociais, o homem se mudou para Três Lagoas e foi morar na casa dela. O que era um sonho, se tornou um pesadelo. Hoje essa mulher carrega no corpo as marcas das agressões e na mente, as marcas que não são visíveis.

Cansada das agressões, a mulher chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência contra o homem.

Além das agressões verbais e físicas, a mulher ainda teve prejuízos materiais e financeiros.

