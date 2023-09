Mulher é ameaçada por ex-namorado 36 anos mais velho

Uma mulher de 25 anos, procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), após sofrer ameaças de um homem de 61 anos, com quem a moça manteve um relacionamento, após a mulher ir até a casa do autor buscar alguns objetos no final da tarde desta quarta-feira (6), no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

A vítima contou na delegacia, que manteve um relacionamento com o homem e após encerrar o romance, teria sofrido perseguições e ameaças do ex-namorado, rotineiramente. Ameaçando “mandar ela para o inferno”, caso ela, iniciasse um novo relacionamento.

Nesta quarta-feira, a mulher precisou ir até a residência do ex-companheiro para buscar alguns objetos dela, durante a retirada dos pertencentes, o homem teria visto que a mulher estava na companhia de outro homem e ao questionar quem seria e ouvir que seria o novo romance da mulher, teria surtado e tentado agredir a moça, que se não foi agredida, devido o novo namorado ter intervindo em defesa da sua namorada.

Continue Lendo...

Após o tumulto, a mulher procurou a Depac e registrou o boletim de ocorrência.