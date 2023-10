Mulher é arrastada pelos cabelos e ameaçada de morte por ex-marido

Uma mulher, de 31 anos, conseguiu escapar do ex-marido, de 41 anos, após sofrer violência doméstica, na noite de terça-feira (17), na cidade de Água Clara, a 130 km de Três Lagoas. O suspeito invadiu o carro da vítima e a agrediu com socos, além de ameaçá-la com uma faca.

De acordo com o relato da mulher à polícia, ela conseguiu sair do veículo e tentou escapar do agressor, mas foi alcançada e arrastada pelos cabelos. Durante o ocorrido, a vítima foi forçada a entrar novamente no carro, onde continuou sendo agredida com socos e mordidas, enquanto o ex-marido a ameaçava de morte.

Por aproximadamente duas horas, o homem teria obrigado a mulher a dirigir pela cidade, até que em determinado momento, a vítima o convenceu a ir para a casa dela.

Após entrarem no imóvel, em um momento de distração do agressor, a vítima conseguiu fugir, pulando o muro da residência e pedindo ajuda. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o agressor em flagrante.