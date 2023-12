Mulher é atingida por golpes de faca no rosto e pescoço pelo marido

Uma mulher, de 46 anos, escapou da morte após levar várias facadas no rosto e pescoço após o marido tentar matá-la, na noite desta segunda-feira (18), na rua Etelvino Custódio de Queiroz, bairro Jardim Atenas, região Norte de Três Lagoas. Às 22h30, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Rádio Patrulha da Polícia Militar foram chamados após a vítima gritar por socorro aos vizinhos durante a sessão de tortura. Após ser agredida pelo suspeito, a mulher ainda foi esfaqueada com uma faca de serra.

Com intuito de matar a vítima, o homem desferiu golpes contra o rosto dela acertando as bochechas, lábios, ombro e por pouco a mulher não perdeu a vida, ao levar uma facada no pescoço. Depois da violência doméstica, o suspeito fugiu.

Continue Lendo...

Ao chegar ao local, os socorristas do Samu encontraram a vítima na frente da residência, sentanda em uma cadeira esperando pelo socorro. Após atendimento do médico intervencionista do Samu, a vítima foi levada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O boletim de ocorrência por feminicídio na forma tentada foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Durante a tentativa de feminicídio, o suspeito acabou quebrando a faca na vítima. A lâmina da faca de serra não foi localizada, não sendo possível afirmar se a lâmina ficou gravada no corpo da vítima ou se o suspeito a jogou fora durante a fuga.