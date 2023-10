Mulher é empurrada bate cabeça e é socorrida pelo Samu

Um caso de violência doméstica foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), após uma mulher de 34 anos, ser agredida pelo marido na noite se sábado (28) na rua A, no bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas.



Consta no boletim de ocorrência, que as 19h37, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), teria ligado no telefone 190, da Polícia Militar, pedindo apoio para atender uma ocorrência, de tentativa de feminicídio.



No local, os militares se depararam com a vítima, uma mulher de 34 anos, no solo e com um sangramento na cabeça e desorientada. Os socorristas do Samu, fizeram o atendimento à vítima e localizaram um corte na cabeça da vítima, causada por uma queda, após ser empurrada pelo marido, após uma discussão entre o casal.

O suspeito estava na residência, foi preso pelos policiais militares e levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A vítima, segundo o Samu, foi levada para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Na delegacia, o homem relatou que vive com a mulher a um bom tempo e que ambos têm filhos, inclusive uma criança pequena. Mas devido ao uso de drogas e álcool por porte dos dois, as brigas são constantes. Segundo o depoimento do suspeito, no momento da briga, o mesmo teria ingerido cachaça e ido dormir, quando a mulher teria chegado na casa sob o efeito de entorpecentes e o acordado aos tapas, lhe acusando de ter uma amante.



Segundo o depoimento do agressor, durante a briga com a esposa, o mesmo teria empurrado a mulher e a vítima caído, batendo a cabeça e sofrendo o corte. Questionado se ele teria usado algum tipo de facão ou madeira, para agredir a mulher, como teria sido informado no telefone 190, o homem negou e disse que a lesão teria sido causada pelo empurrão.



O agressor foi levado para à delegacia, onde prestou depoimento e ficou a disposição da justiça e o caso foi registrado como lesão corporal com agravante na lei Maria da Penha. A vítima que estava em observação médica, na Unidade de Pronto Atendimento, não foi ouvida, devido estar desorientada, devido a lesão sofrida da cabeça. O caso será encaminhado à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).