Mulher é encontrada morta em residência no bairro Vila Haro

Um caso chamou a atenção da Polícia Militar, na noite desta quarta-feira (19), em Três Lagoas. Uma mulher, de 30 anos, foi encontrada morta dentro de um quarto de uma residência, no bairro Vila Haro. De acordo com informações do boletim de ocorrência, ela havia pernoitado na casa, que era de um colega.

No entanto, teria sido encontrada sem vida pelo próprio morador, que havia lhe acolhido. O caso foi registrado como morte a esclarecer e o corpo da mulher encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina Odontológica Legal) de Três Lagoas para perícia.

Segundo o boletim de ocorrência, ela já foi presa por diversas crimes, como roubo e tráfico de drogas.

Confira os detalhes da ocorrência: