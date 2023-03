Mulher é enganada durante ligação por falsa filha e perde R$ 700

Uma mulher, de 54 anos, foi enganada durante ligação telefônica, e perdeu para o golpista a quantia de R$ 700. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (16), no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de um número desconhecido, onde a pessoas se passava por sua filha, e durante a conversar, a mulher sem perceber passou todas as informações para o golpista.

Do outro lado, o estelionatário, com todas informações necessárias, pediu a quantia de R$ 2 mil, a vítima no entanto, respondeu que não tinha essa quantia, mas conseguiria uns R$ 700.

Ela fez a transação bancária via Pix, em nome de um homem, foi quando percebeu que havia caído em um golpe.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como estelionato