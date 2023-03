Mulher é enganada e ameaçada por golpista e tem prejuízo mais de R$ 7 mil

Uma mulher, de 53 anos, é enganada por golpistas e perde mais de R$ 7 mil durante negociação de um empréstimo, em Três Lagoas. O caso aconteceu no dia 02 de março, porém somente nesta quarta-feira (22), que a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

De acordo com o registro policial, a tia da vítima havia realizado um empréstimo a empresa financeira, e a mesma indicou para empresa fizesse a mesma oferta para sua sobrinha. A empresa entrou em contato e ofereceu o empréstimo no valor de R$ 5 mil, a vítima aceitou a proposta, mas foi informada que teria que regularizar pendências na Receita Federal.

E para essa regularização os golpistas pediram que fizesse incialmente um Pix no valor de R$ 590, essa transferência aconteceu no dia 06 de março.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que sua tia também havia feito dois Pix para a tal empresa com a promessa de que devolveriam o dinheiro com o empréstimo.

Durante a negociação, os golpistas que se passavam por atendentes continuaram a solicitar novas transferências bancárias. Ao todo foram seis transferências, um total de R$ 7.729,26.

Todas as transferências foram feitas em nomes de pessoas físicas, assim que descobriu que havia sido enganada, os golpistas ameaçaram a vítima dizendo que o CPF seria protestado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

E caso ela abandonasse o procedimento, haveria consequências mais graves, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como fraude eletrônica.