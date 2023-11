Mulher é esfaqueada no pescoço após terminar namoro

Uma tentativa de feminicídio foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), após um homem de 31 anos esfaquear a ex-namorada na noite desta segunda-feira (13), na rua Antônio Esteves Leal, bairro Jardim Guaporé II (Atenas), em Três Lagoas.



Por volta de 20h, a Polícia Militar foi chamada no Hospital Auxiliadora, onde uma mulher teria dado entrada após ser esfaqueada. No local os militares ouviram do médico, que o quadro da vítima era bastante sério, devido a grande quantidade de sangue perdido pela vítima, mas que aparentemente ela não correria risco de morte, mas que seria necessário realizar novos exames na vítima.



Vizinhos que haviam socorrido a vítima, teria relatado que um ex-namorado da vítima, teria comido o ato. Os militares foram até a casa da vítima e fizeram contato com a irmã da vítima. Segundo a mulher, sua irmã teria terminado o relacionamento com os suspeito identificado como Jackson de Souza Carvalho, de 31 anos.

A mulher contou aos policiais que mora com a irmã em um sobrado, a vitima na parte de baixo e ela no piso superior e ter visto o suspeito entrar na casa da irmã e em seguida, a vitima gritar por socorro. A testemunha teria ido em socorro da irmã e tentado arrombar a porta que estava trancada.

Percebendo que havia alguém forçando a porta, Jackson teria aberto e partido para cima da mulher, mas desistido ao perceber que a ex-cunhada, gritava por socorro. No imóvel a vítima foi encontrada pela irmã, desacordada e com um sangramento excessivo.



Enquanto os militares coletaram informações com a testemunha, Jackson de Souza Carvalho, teria se apresentar na Depac, informando que teria tentado matar a ex-namorada a facadas. Questionado sobre as razões da tentativa de feminicídio, o suspeito respondeu que mantinha um relacionamento de dois meses com a vítima e nesta segunda-feira, houve um rompimento do namoro.



Após saber que a ex-namorada iria para uma festa, o suspeito teria ligado para a vítima dizendo que ela não iria sair. Ao ouvir da vítima que ela iria sim para a festa, já que estava solteira e desimpedida, não teria motivo para ficar em casa.

Segundo o suspeito, nesse momento ele teria ido até a casa da vítima, na tentativa de impedir que a mulher fosse a festa e discutido com a vítima, momento esse que pegou a faca e golpeou a mulher, acertando o pescoço.



Jakson foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e levado à uma carceragem da Depac, onde aguardará pela audiência de custódia e transferência para o PSM (Presídio de Segurança Média).