Mulher é flagrada com celular furtado e responderá por receptação

Os policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Civil recuperaram um celular furtado, na tarde de quinta-feira (4), e autuaram uma mulher por receptação. O caso ocorreu no bairro Vila Piloto, região Leste de Três Lagoas.

Um homem compareceu à 2ª DP, relatando que no dia anterior, quarta-feira (3), enquanto trabalhava em uma obra, deixou o aparelho celular sobre uma caixa de energia por um breve momento. Ao retornar ao local, não encontrou mais o telefone.

Após obter o georreferenciamento da localização do rastreador do celular, a vítima dirigiu-se à delegacia na quinta-feira, indicando o possível endereço onde estaria o aparelho furtado. Com base nas informações fornecidas pela vítima, o delegado da 2ª DP foi até o endereço mencionado, onde encontrou uma mulher.

Questionada sobre a presença do celular indicado pelo rastreador, a mulher confessou tê-lo adquirido de um desconhecido e estava utilizando o dispositivo. Ela apresentou o celular aos policiais e foi conduzida à delegacia, onde prestou esclarecimentos, sendo autuada pelo crime de receptação culposa e liberada para acompanhar o processo em liberdade.

O celular, avaliado em aproximadamente R$ 1 mil, foi catalogado e devolvido à vítima. Atualmente, o furto de celulares para uso pessoal tem diminuído devido às medidas de segurança disponíveis nos aparelhos, como bloqueio, rastreamento por meio de aplicativos ou IMEI, que indica as torres de sinal recebidas pelo dispositivo. No entanto, muitos criminosos ainda utilizam os celulares furtados para acessar contas bancárias e realizar compras e empréstimos em nome das vítimas.