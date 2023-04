Mulher é presa ao tentar entrar com droga em penitenciária de Três Lagoas

Uma mulher foi presa ao tentar entrar com drogas na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. O caso aconteceu no sábado (1), quando os policiais penais apreenderam 68 gramas de maconha e 147 grama de cocaína em um vasilhame com alimentos.

As drogas estavam escondidas no vasilhame que foi entregue aos policiais para vistoria, com apoio do scanner de bagagem foi possível fazer apreensão do entorpecente.

Ao identificarem alteração nas imagens, os servidores abriram o recipiente e encontraram duas embalagens contendo as drogas. Diante disso, foi dada voz de prisão para a visitante e acionado os policiais penais do GEP (Grupamento de Escolta Penitenciária).

O material e a mulher envolvida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência e procedimentos cabíveis.