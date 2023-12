Mulher é presa após atear fogo em portão de rival no bairro Santos Dumont

Uma mulher, de 52 anos, foi presa pela Polícia Militar acusada de atear fogo na casa de outra mulher. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (6), na rua Darcy Pio, no bairro Santos Dumont, região Sul de Três Lagoas.

Por volta das 13h30, a Polícia Militar foi acionada na residência de uma mulher, de 37 anos, onde o portão havia sido danificado em um atentado a fogo. A vítima relatou que a suspeita vinha proferindo diversas ameaças, inclusive de incendiar a casa com ela dentro.

Continue Lendo...

Ao sair de casa, a vítima, por meio de câmeras de segurança, identificou a aproximação da suspeita. Esta, estacionando a moto a mais de 20 metros do local, seguiu a pé até a casa da mulher. Utilizando um garrafão contendo líquido inflamável, a suspeita espalhou o produto no portão da residência e, com fósforos, iniciou o incêndio, fugindo em seguida.

O fogo não se alastrou para o interior do imóvel, e não houve feridos. Após o chamado à Polícia Militar e a comunicação do incidente, os militares dirigiram-se à residência da suspeita, que confessou o crime. Posteriormente, ela foi conduzida à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e autuada em flagrante pelos crimes de injúria, ameaça e danos.

A polícia não divulgou as causas das ameaças e nem a motivação para o ataque. Procurada pela reportagem, a mãe da vítima, responsável por divulgar as imagens nas redes sociais, não respondeu nossa equipe, deixando pendente o esclarecimento da motivação do ataque.