Motorista não respeita sinalização, provoca acidente e acaba preso

Um acidente envolvendo um carro e uma moto terminou na condução de um motorista para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) por embriaguez ao volante, na tarde de domingo (29), na rua Eurídice Chagas Cruz, cruzamento com a rua João Silva, no bairro Bom Jesus da Lapa, em Três Lagoas.

Por volta de 14h, os militares do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para comparecer ao local, onde um acidente envolvendo dois veículos teria ocorrido. Os militares foram enformados que ninguém teria se ferido.

Durante consulta sobre os condutores dos veículos envolvidos, foi constatado pelos policiais que um dos motoristas estaria embriagado. Segundo o boletim de ocorrência, foi tentado realizar o teste de bafômetro, mas devido ao alto nível de embriaguez, a condutora do Honda Fit não conseguiu realizar o procedimento e acabou levada para delegacia.

O motociclista relatou que seguia em sua moto pela rua Eurídice Chagas Cruz, sentido bairro Interlagos. Ao se aproximar do cruzamento, com a rua João Silva, a vítima foi fechada pela motorista do carro, que não teria respeitado a sinalização de “PARE” e invadido a preferencial, resultando no acidente.

A PM verificou que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da vítima estava vencida deste o mês de março. Foi necessário que o motociclista ligasse para algum amigo ou familiar, devidamente habilitado, para ir ao local. A caso foi registrado na Depac, como dano e direção de veículo automotor, sob efeito de álcool.