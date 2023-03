Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Carioca

Uma mulher, de 25 anos, foi presa por tráfico de drogas, na rua Irmãos Spineli, no bairro Jardim Carioca, em Três Lagoas. De acordo com as informações policiais, após denúncias, uma equipe de Getam (Grupamento Tático Motorizado), do 2°Batalhão de Polícia Militar, foi até o local onde no endereço foi visto um homem saindo da residência.

Ao ser abordado pelos policiais, foi encontrado uma porção de crack, o mesmo confessou ter comprado da autora pelo valor de R$ 10. Ainda de acordo com o registro policial, os policiais foram até a residência onde foram atendidos pela suspeita, ao perceber que se tratava da PM, a mesma tentou empreender em fuga, mas acabou sendo capturada.

Em vistoria no imóvel, os policiais encontraram uma porção de maconha , que pesou 5,2 gramas, 03 porções de crack, embaladas e prontas para comercialização, 04 pedras de crack, uma porção de cocaína, que pesou 3 gramas e um pacote com 52,8 gramas de ácido bórico, que é utilizado para misturar com a cocaína para render mais porções.

A mulher foi presa e a droga levada para a delegacia de Polícia Civil, de Três Lagoas.