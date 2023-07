Mulher é presa na rodoviária de Três Lagoas por tráfico de drogas

Uma mulher, de 26 anos, foi presa por tráfico de drogas no terminal rodoviário de Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, a prisão aconteceu na tarde de terça-feira (25), quando uma equipe do pelotão de trânsito do 2° Batalhão de Polícia Militar flagrou a mulher em atitude suspeita.

Ainda de acordo com o registro policial, ao ser abordada a mulher informou para os policiais que estaria aguardando ônibus com destino a cidade de Panorama (SP), ao ser questionada sobre o que estaria levando na bagagem, a mulher acabou confessando que estaria trazendo consigo algumas porções de drogas.

Foram apreendidas três porções de maconha, que pesou 87 gramas, dois cigarros de maconha e uma porção de cocaína, a mulher ainda relatou que adquiriu a droga no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

A mulher foi presa e encaminhada para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuada por tráfico de drogas.