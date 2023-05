Mulher é presa por matar, esquartejar e jogar partes do corpo do marido em rodovia

Um crime bárbaro foi registrado no município de Selviria, distante 75 quilômetros de Três Lagoas. Uma mulher, de 61 anos, foi presa suspeita de matar, esquartejar e jogar as partes do corpo do marido, de 64 anos, às margens da BR-158. A prisão em flagrante ocorreu, nesta sexta-feira (26), pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil. A mulher será transferida para Três Lagoas, neste sábado (27), e encaminhada para o presídio.

De acordo com o delegado Felipe Rocha, as investigações iniciaram após o tronco de um homem ser encontrado dentro de uma mala, às margens da rodovia. Não foram encontrados os braços, pernas e a cabeça. Após diligências, a polícia recebeu informações de que um morador estava desaparecido desde o dia 20 de maio. Vizinhos relataram aos investigadores que o homem desaparecido brigava constantemente com a atual mulher, o que levantou suspeita.

A mulher então prestou depoimento e demonstrou nervosismo na ocasião. No entanto, inicialmente, negou envolvimento no crime. Mas, depois de diversas contradições, acabou confessando o homícidio e informou o local onde jogou as partes do corpo.

A vítima foi morta com veneno de rato. Conforme o delegado, a mulher relatou em depoimento que após o crime não sabia o que fazer com o corpo e, então, decidiu esquartejá-lo. Colocou o tronco em uma mala e os membros no congelador, na própria residência, onde também armazenava alimentos para produção e venda de lanches, na cidade. Na quinta-feira (25), a mulher jogou a mala com o tronco na rodovia. Já na sexta-feira, segundo a Polícia Civil, ela voltou à BR-158 e jogou as partes do corpo, ainda congeladas, e embaladas em sacolas de lixo.