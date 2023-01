Mulher é resgatada por moradores após ser arrastada por enxurrada; veja vídeo

Uma mulher foi resgatada por moradores após ser arrastada por uma enxurrada durante chuva, neste domingo (22), em Três Lagoas. O caso ocorreu na rua Rogaciano Garcia Moreira, no bairro Jardim Eldorado, no momento em que a mulher tentava seguir pela via, coberta por água, empurrando uma bicicleta.

Ela caiu na enxurrada e começou a ser arrastada. “Muita gente viu a situação e todos começaram a gritar para alguém socorrê-la. Por sorte, ela foi resgatada e estava transtornada com a situação, além do baita susto que levou”, disse um dos moradores.

O local é um dos pontos de reclamação, na cidade, por ficar intransitável em época de chuva. O vídeo foi gravado por um dos moradores e enviado para a reportagem do JPNews.

Outro lado

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) informou que, a enxurrada na rua Rogacioano Garcia Moreira, bem como de outras vias, é de conhecimento da pasta, "tanto que já existem projetos prevendo ações para amenizar e até sanar esse problema", diz trecho.

Ainda conforme a secretaria, esse projeto depende de outras obras de macrodrenagem que estão em execução, atualmente. "A administração tem trabalhado constantemente no sentido de resolver esse e outros problemas relacionados à chuva, porém são obras de grande porte e que demandam tempo para execução", informa a nota.

Confira o vídeo abaixo: