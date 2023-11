Mulher encontra ex-marido morto em casa no bairro Vila Piloto

Rogério Antunes da Silva, de 39 anos, foi encontrado morto pela ex-mulher na manhã desta quarta-feira (22), na casa dele, na rua Taufic Fahan, no bairro Vila Piloto em Três Lagoas.

A ex-mulher relatou a polícia que por volta de 6h30 desta quarta, o filho do ex-casal teria reclamado de estar com saudades do pai. Então, ela e o filho foram até a casa do ex-marido para que a criança pudesse rever o genitor.

Segundo a ex-mulher, ao chegar na casa ela encontrou o ex-marido desacordado no chão do quarto rodeado de frascos de bebida alcoólica e vasilhas com restos de comida espalhadas pelo local, onde havia também um homem dormindo próximo ao corpo.

Continue Lendo...

A morte de Rogério Antunes foi confirmada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que adicionou a Polícia Militar. Segundo os militares, o homem que dormia no local relatou ter alugado um cômodo da casa e já vivia no local por cerca de 30 dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com a polícia, no local não foi encontrado marcas de lutas e o corpo da vítima não havia sinais de violência, o que levou as autoridades a suspeitar que a vítima tenha morrido de causas naturais e pelo consumo de álcool.

O homem que viva no local alegou ser colega da vítima e contou que Rogério teria ingerido bastante bebida alcoólica até as 1h da noite anterior ao ocorrido e delirava dizendo que estaria sendo perseguido.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.

Saiba mais na matéria abaixo: