Mulher invade escola no bairro Jardim Alvorada e acaba presa após tumulto

A Força Tática da Polícia Militar prendeu uma mulher, de 36 anos, que estaria causando perturbação em uma escola particular, em Três Lagoas. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (12), na rua Egídio Thomé, no bairro Jardim Alvorada.

De acordo com a ocorrência, a mulher invadiu a escola e começou a jogar pedras contra funcionários, pais e alunos, causando medo nas crianças que estavam chegando ao local, para as aulas do período vespertino. A polícia foi acionada e encontrou a suspeita alterada, supostamente sob efeito de entorpecentes. Ela recebeu voz de prisão pelo crime de perturbação.

Durante checagem no Sistema Nacional de Justiça, foi constatado que havia um mandado de prisão contra ela, expedido pela Comarca de Paranaíba. A mulher foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e ficará à disposição da Justiça.