Mulher invade igreja e ameaça fiéis após surto

Quatro pessoas procuram a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para registrar um boletim de ocorrência, contra uma mulher de 40 anos, pelos crimes de injuria e ameaça na manhã desta sexta-feira (3), em Três Lagoas.



As vítimas, dois homens de 39 e 53 anos, e duas mulheres com 22, e 33 anos, pertencentes a uma denominação religiosa, disseram que estavam na noite do dia 28 do mês de outubro, em uma vigília no salão onde funciona a igreja, na rua Eng. Elviro Mário Mancini, quando a mulher de 40 anos, teria adentrado o local e passado a empurrar as vítimas e acusando-as, de estar em uma “igreja do diabo”.



Segundo o depoimento das vítimas, a mulher teria empurrado o apóstolo da igreja, e ameaçado a vítima do sexo feminino, de 22 anos, dizendo que a vitima, “teria que dar conta da filha da autora”, a qual a guarda teria sido suspensa pela justiça.

Após passado o tumulto, a mulher de 40 anos, teria voltado a incomodar as vítimas, mas no local de trabalho de duas das vítimas. O homem de 39 anos, e a esposa de 33 anos, contaram que estavam em seu local de trabalho, um restaurante nessa sexta-feira (3), quando a mulher teria chegado alterado e passado a xingar e ofender o casal, acusando a vítima de 39 anos, de ter sumido com a filha dela.

A vítima teria ligado para a Polícia Militar, no momento das injúrias, mas a mulher teria fugido ao perceber que os militares estariam à caminho. Após ser orientado a procurar a delegacia, as quatro vítimas foram até a Depac, onde relataram as acusações, xingamentos e ameaças de morte, feitas pela suspeita de 40 anos, contra uma das vítimas de 33 anos, além das injúrias às demais vítimas. O caso foi registrado na Depac e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.