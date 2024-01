Mulher leva facada da ex-mulher de seu atual namorado

A Polícia Militar foi chamada para atender uma tentativa de homicídio na manhã deste sábado (13), após uma mulher ser esfaqueada, pela ex-mulher de seu atual namorado, na rua 26, bairro Vila Piloto, região leste de Três Lagoas.



Familiares da vítima relataram que a mulher estariam se relacionado com um homem, próximo cinco meses e frequentemente sofria ameaças da antiga companheira de seu namorado, via WhatsApp. Nesta manhã de sábado, a ex-mulher inconformada com o novo relacionamento do homem, foi ao portão da vítima e esperou sorrateiramente a vítima abrir o portão.

Continue Lendo...



A vítima sem saber que a suspeita estaria do lado de fora, abriu o portão e foi surpreendida pela mulher, que inconformada passou a brigar com a vítima e nesse momento, sacado uma faca e desferido um golpe na vítima, que foi ferida entre a axila esquerda e o tórax.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Ouvindo os gritos da briga, a família tentou intervir e conseguiram impedir, que a suspeita conseguisse dar mais facadas na vítima. A suspeita do crime, fugiu em uma moto Honda Bis. A vítima foi levada por um familiar ao Hospital Auxiliadora, no caminho para o hospital, o familiar que socorrida a vítima, acabou perdendo o controle do carro e sofrendo um acidente, um filho da vítima foi ao local e assumiu o socorro levando a mãe até o Hospital Auxiliadora.



Informações até o momento em que nossa equipe de reportagem, acompanhava a Polícia Militar na ocorrência era de que o estado de saúde da vítima era estável. Apesar das buscas, a suspeita do crime, não foi localizada em nenhum dos endereços informados aos militares e nem pelas ruas do bairro.



O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como tentativa de homicídio simples, por motivo fútil e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.