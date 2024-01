Mulher morre após ter pescoço cortado por linha com cerol

Uma mulher de 34 anos, morreu após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa na tarde deste sábado (27), na rua Rogaciano Garcia Moreira, entre os bairros Jardim das Violetas, e o bairro Vila dos Ferroviários, região sul de Três Lagoas.



A vítima pilotava uma moto, CG Titan 150, de cor vermelha, no sentido Vila dos Ferroviários, para o Jardim das Violetas, quando acabou sendo surpreendida, pela linha de pipa com cerol, que estava atravessada na pista. A linha altamente cortante, acabou fazendo um corte profundo no pescoço da vítima, que ainda conseguiu controlar a moto, por aproximadamente 50 metros.

Após o corte no pescoço, a vítima caiu com a.loto e não houve tempo de socorro. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi chamado e constatou o óbito, por esgorjamento (corte profundo no pescoço, que atingiu a jugular e carótida, causando um sangramento extremo), o que fez a vítima ir a óbito por choque hipovolêmico, perda excessiva de sangue.

A Força Tática da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica, estiveram no local, onde o corpo foi periciado e toda a cena do crime. Posteriormente o corpo foi levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).



No momento do acidente, haviam dezenas de crianças e adolescentes soltando pipas na região, o que tornou impossível a identificação da criança ou adolescente, que soltava a pipa com cerol, responsável por matar a mulher de 34 anos, é quase lesionar o filho da vítima que estava na garupa da moto e assistiu a mãe morrer.