Mulher morre atropelada por caminhão de coleta de lixo

Um acidente fatal, tirou a vida de Letícia Recardi Estechz, de 26 anos, na noite desta segunda-feira (2). A vítima foi atropelada por um caminhão da empresa Financial, que presta serviços para a prefeitura na coleta de lixo. O acidente aconteceu na rua Cacildo Arantes, no bairro Paranapungá, extremo norte de Três Lagoas.

Letícia estava em uma bicicleta aro 29, pela rua Querubino Pereira dos Santos, no sentido da rua Antônio Esteves Leal. Ao chegar no cruzamento com a rua Cacildo Arantes, que corre paralelamente à Antônio Esteves Leal, a vítima foi atropelada por um caminhão, que subia pela rua Cacildo Arantes, no momento do acidente.

Após o atropelamento, o caminhão parou e moradores, juntamente com funcionários que testemunharam o acidente, avistaram uma viatura da Força Tática da Polícia Militar, que passava pelo local, e gritaram por socorro. Os militares chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não foi possível salvar a vítima.

Continue Lendo...

Letícia Recardi Estechz morreu no local, após ter sido atropelada pelo caminhão e cair embaixo das rodas traseiras do veículo, que passou por cima da vítima, não restando chances de salvamento. O local foi isolado e preservado para a perícia da Polícia Científica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo relato do motorista do caminhão às autoridades policiais, ele seguia pela rua Cacildo Arantes, no sentido Paranapungá, quando avistou a vítima já no meio da via, em cima do caminhão, e não teve tempo para evitar a colisão, resultando no atropelamento.

Após a conclusão dos procedimentos periciais no local, o corpo de Letícia foi encaminhado à funerária de plantão e, posteriormente, levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para realização da necropsia.

O caso foi registrado como homicídio culposo na condução de veículo automotor, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Após o acidente que tirou a vida de Letícia Recardi Estechz, uma mulher de 26 anos e mãe de dois filhos, a Prefeitura de Três Lagoas, que contratou a empresa Financial, emitiu um comunicado à imprensa, expressando seu pesar pela trágica perda e lamentando o ocorrido com a mulher que retornava para casa após um longo dia de trabalho.

NOTA – A Prefeitura de Três Lagoas comunica, como contratante da Empresa Financial Ambiental, que presta serviços de coleta de lixo, que está em contato com a terceirizada para que preste esclarecimentos sobre o acidente envolvendo um de seus caminhões de coleta que causou a morte de uma mulher no Bairro Paranapungá.

O acidente, ocorrido na Rua Coronel Cacildo Arantes por volta das 20h desta segunda-feira (2), ainda está sendo investigado pelas autoridades policiais. A Municipalidade também vai acompanhar o devido apoio que deve ser dado pela empresa terceirizada à família da vítima.

A administração municipal se solidariza com o ocorrido e vai acompanhar o caso.