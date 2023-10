Mulher morre atropelada por caminhão de coleta de resíduos sólidos

Um acidente fatal, tirou a vida de Letícia Recardi Estechz, de 26 anos, após a vítima ser atropelada por um caminhão da empresa Financial, que presta serviços para a prefeitura na coleta de resíduos sólidos, na noite desta segunda-feira (2), na rua Cacildo Arantes, no bairro Paranapungá, extremo norte de Três Lagoas.



Leticia estava em uma bicicleta aro 29, seguia pela rua Querubino Pereira dos Santos, sentido a rua Antônio Esteves Leal, ao cruzar com a rua Cacildo Arantes, paralela à Antônio Esteves Leal, a vítima foi atropelada pelo caminhão VW Costteleicion da empresa Financial, que subia pela rua Cacildo Arantes, no momento do acidente.



Após o atropelamento, o caminhão parou e populares e colaboradores que presenciaram a tragédia, avistaram uma viatura da Força Tática da Polícia Militar, que passava pelo local e gritaram por socorro. Os militares chamaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas nada pode ser feito, a não ser a constatação do óbito.

Leticia Recardi Estechz, morreu no local, após ter sido atropelada pelo caminhão e cair de baixo das rodas traseiras do veículo, que passou por cima da vítima, não restando chances de salvamento. O local foi isolado e preservado para a perícia da Polícia Científica.

Para os policiais militares e civis que acompanharam a ocorrência, o motorista do caminhão disse, que seguia na rua Cacildo Arantes, sentido Paranapungá. Nesse momento, o motorista disse que viu a vítima já no meio da via em cima do caminhão, não dando tempo de envitar a colisão e consequentemente o atropelamento da vítima.

Após os trabalhos da perícia no local, o corpo de Letícia Recard Estechz foi liberado para a funerária plantonista, que levou o corpo para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), para necropsia.

O caso foi registrado como homicídio culposo na condução de veiculo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.



Após o acidente fatal, que tirou a vida de Letícia Recardi Estechz, 26 anos, que deixou dois filhos, a prefeitura de Três Lagoas, contratante da empresa Financial, emitiu uma nota à imprensa, relativa ao lamentável acidente que tirou a vida da mulher que retornava para casa, após um longo dia de trabalho.



NOTA – A Prefeitura de Três Lagoas comunica, como contratante da Empresa Financial Ambiental, que presta serviços de coleta de lixo, que está em contato com a terceirizada para que preste esclarecimentos sobre o acidente envolvendo um de seus caminhões de coleta que causou a morte de uma mulher no Bairro Paranapungá.



O acidente, ocorrido na Rua Coronel Cacildo Arantes por volta das 20h desta segunda-feira (02 de outubro), ainda está sendo investigado pelas autoridades policiais. A Municipalidade também vai acompanhar o devido apoio que deve ser dado pela empresa terceirizada à família da vítima.



A administração municipal se solidariza com o ocorrido e vai acompanhar o caso.