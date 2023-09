Moradora perde mais de R$ 800 em golpe do "WhatsApp"

Uma mulher, de 37 anos, perdeu mais de R$ 800 após cair em um golpe aplicado por estelionatários que se passaram por irmão da vítima. Por meio de um aplicativo de mensagens, o estelionatário conseguiu ludibriar a vítima, na tarde desta terça-feira (5), em Três Lagoas.

Ela procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e relatou que uma pessoa teria entrado em contato por meio do aplicativo WhatsApp, utilizando a foto do irmão da vítima. O suposto irmão disse que o aplicativo do banco havia travado e precisava realizar um pagamento urgente. Acreditando ser de fato o irmão, a vítima realizou um depósito via PIX, no valor de R$ 674.

Minutos depois, o golpista voltou a pedir mais dinheiro e, dessa vez, o valor foi de R$130. Sem desconfiar, a mulher voltou a realizar o depósito. Achando se tratar de um golpe, ela decidiu conferir a conta do destinatário. O nome da proprietária da conta não era conhecido da família e desconfiada procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência.