Mulher perde R$ 20 mil em golpe do 'falso investimento' em Três Lagoas

Uma mulher de 32 anos, perdeu R$ 20 mil após cair no golpe do "falso investimento". onde era prometido lucros astronômicos, caso as vítimas depositassem um valor inicial. O fato ocorreu, nesta terça-feira (5), em Três Lagoas.

De acordo com a vítima, ela teria realizado três depósitos (dois via PIX e um via boleto) a um falso investidor, que prometia lucro fácil, depois que fosse feito um depósito inicial para garantir participação na suposta cota de negócios. Não se atentando, a vítima realizou os pagamentos. O golpista ainda exígiu as senhas das contas de redes sociais da vítima, ocasião em que ela teria desconfiado e procurado a Polícia Civil.

Na 3ª Delegacia de Polícia Civil, a vítima relatou que já teria entrado em contato com o banco e contestado a transação, na esperança que a operação seja cancelada e o dinheiro restituído.