Mulher perde R$ 2,3 mil em golpe de venda na rede social

Uma mulher, de 25 anos, foi vítima de golpistas e perdeu a quantia de R$ 2,3 mil, durante negociação de compra de uma bicicleta elétrica anunciada na rede social. O caso aconteceu na segunda-feira (20), em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou na 3ª Delegacia de Polícia Civil, que se interessou pelo anúncio do veículo, onde o proprietário informou que teria ganhado a bicicleta elétrica e teria um prazo para retirar.

O estelionatário e a vítima começaram a negociar pelo aplicativo de mensagem, onde o golpista informou o nome da loja a qual a mulher iria retirar a bicicleta elétrica. Sem desconfiar, ela fez o pagamento no valor de R$ 2,3 mil, por Pix.

Na loja, a mulher foi recebida pelos vendedores e que só estavam aguardando o "retorno" do estelionatário para emissão da nota fiscal. No entanto, por conta do horário a mulher foi informada para retornar na quarta-feira (22).

A mulher desconfiou então da demora e resolveu ligar na loja, ocasião em que descobriu que a bicicleta elétrica não era proveniente de promoção e, sim, estava sendo vendida. Ela buscou falar com o estelionatário, mas o mesmo havia a bloqueado e não respondeu mais.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil, como estelionato.