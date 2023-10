Mulher perseguida por colega da família chama Polícia Militar

Um homem de 54 anos foi preso por supostamente perseguir uma mulher de 31 anos na tarde desta sexta-feira (20), na rua Eurídice Chagas Cruz, bairro JK (Juscelino Kubitschek), em Três Lagoas.



Por volta de 17h, uma mulher de 31 anos, ligou no telefone 190 da Polícia Militar, informando que um homem trajando camiseta vermelha e calça jeans, estaria lhe perseguindo e após horas de frente ao seu serviço, o suspeito teria se agachado próximo ao seu carro e mexido nas rodas.



Com medo que o suspeito tivesse má intencionado, a vítima achou melhor chamar a polícia. Rapidamente a viatura de Rádio Patrulha, foi ao local e os militares presenciaram quando o homem saiu do local, ao ver o camburão se aproximar. Foi feita a abordagem do suspeito, em uma rua lateral a um CEI (Centro Educacional Infantil).

Ao ser questionado sobre a acusação de estar sondando a vítima, o homem teria respondido aos militares, que teria um namorado de 8 meses com a vítima, após um desentendimento entre ele e um primo da mulher, ele teria ficado nervoso e teria ido ao emprego da mulher, para tentar se explicar, sobre a briga.

Já a vítima teria negado qualquer tipo de envolvimento com o suspeito, sendo ele apenas um conhecido da família, mas que nos últimos dias, o suspeito estaria com atitudes estranhas, constrangendo e perseguindo a vítima.



Após ouvir ambas as partes, suspeito é vítima foram levados até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi registrado um boletim de ocorrência e o suspeito autuado no artigo 147 do código penal, por perseguição. Uma familiar da vítima de 31 anos, teria informado ter sofrido uma agressão, por parte do suspeito na quinta-feira (19), após se envolver no desentendimento em frente à casa da vítima, causada pelo suspeito. O homem que tem passagens por violência doméstica e receptação, prestou depoimento e foi liberado.