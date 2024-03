Mulher procura delegacia e acusa marido de 76 anos de violência psicológica e estupro

Uma mulher, de 41 anos, denunciou o companheiro, de 76, por violência psicológica e estupro. Ela procurou, na tarde desta quinta-feira (7), a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), em Três Lagoas.

Na delegacia, a vítima relatou que há 17 anos mantém um relacionamento amoroso com o idoso e que, no dia 15 do mês de fevereiro deste ano, ele teria a agredido com socos e proferido xingamentos. Também disse que frequentemente, o marido a obrigava a manter relacionamentos sexuais com ele, mesmo ela dizendo que não tinha interesse na relação.

A vítima não apresentou nenhuma lesão ou hematoma que comprovasse a violência física, mas informou que a filha dela teria presenciado as agressões no dia dos fatos e poderia testemunhar. O caso será investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher.