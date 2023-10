Mulher procura DAM e denuncia ex-marido por violência doméstica

Um caso de violência doméstica foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), após uma vítima, de 37 anos, relatar ter sido ameaçada com uma faca pelo ex-marido, de 47 anos, na manhã desta sexta-feira (6). O incidente ocorreu na rua Antônio Pinelli, no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas.

Por volta das 5h30, a Polícia Militar recebeu uma chamada para atender a ocorrência de violência doméstica. A vítima informou aos militares que conviveu com o suspeito por cinco anos, mas que o casamento havia terminado há uma semana, embora ambos ainda morassem sob o mesmo teto.

Nessa manhã, a vítima procurou as chaves do carro que pertencia ao casal, mas não as encontrou. Ela questionou o ex-marido sobre as chaves, pois estava atrasada e precisava do veículo para ir ao trabalho. Isso resultou em um desentendimento entre os dois.

Após a ex-mulher pedir as chaves e o homem recusar, alegando que ela não tinha direito ao veículo devido à separação, a situação ficou tensa. A mulher se irritou e fez comentários ofensivos ao ex-marido. Segundo a vítima, nesse momento, o homem se enfureceu, pegou uma faca e a ameaçou de morte, encostando a lâmina em sua barriga.

O homem negou as acusações da ex-mulher aos policiais, afirmando que a discussão ocorreu devido ao carro e que ela não tinha direito a ele. Ele também negou a suposta ameaça relatada por ela. Diante das informações, os policiais aconselharam ambas as partes a procurarem uma delegacia para registrar a ocorrência.

A vítima procurou a DAM, onde registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal, alegando que o homem segurou seu braço de forma violenta durante a discussão. O caso será investigado pela DAM.