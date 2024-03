Mulher procura delegacia e denuncia ex-namorado por perseguição e difamação

Uma advogada, de 39 anos, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, nessa segunda-feira (18), contra o ex-companheiro, de 46 anos, e a filha dele, uma mulher de 25 anos, após alegações de ameaças contra ela e difamação dirigidas aos clientes dela.

De acordo com o relato da vítima, ela teria mantido um relacionamento extraconjugal com o suspeito por cerca de quatro anos, que terminou há nove meses após a advogada ser agredida e estuprada por ele. Desde então, foram feitas denúncias às autoridades e as ameaças e difamações contra ela começaram.

A advogada afirmou que o ex-companheiro estaria abordando os clientes dela para difama-la a eles, inventando histórias falsas para prejudicar a reputação profissional. Além disso, a filha do suspeito também estaria participando dessa campanha difamatória.

Diante da situação, a vítima procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra a filha do suspeito, acusando-a de calúnia, difamação e injúria. Quanto ao homem, ele foi autuado no boletim de ocorrência e será investigado por calúnia, injúria, difamação, violência psicológica contra a mulher e perseguição.