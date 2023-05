Mulher que esquartejou marido alega que ele tinha disfunção intestinal e não aguentava mais situação

O caso da mulher que matou e esquartejou o marido, no município de Selvíria, ganhou repercussão nacional pelo requinte de crueldade, segundo a própria Polícia Civil. A suspeita, de 61 anos, foi presa na noite de sexta-feira (26) e encaminhada para a delegacia, em Três Lagoas, no sábado (27). Ela confessou ter envenenado o marido e depois o esquatejado. As partes do corpo foram jogadas na BR-158, rodovia que liga as duas cidades, entre quinta-feira (25) e sexta. O tronco estava em uma mala e os outros membros em sacos de lixo.

O delegado do caso, Felipe Rocha, contou à reportagem que a motivação do crime alegado pela mulher também chama a atenção. O casal estava junto há dois anos e o homem, de 64 anos, teria sofrido um AVC. Após isso, ficou debilitado e com disfunção intestinal, mas se recusava a usar fralda diariamente. "Ela disse que estava cansada de limpar a casa todo dia, que ele defecava, fazia sujeira e não queria usar fralda. Dessa forma, juntando o cansaço mental e a situação em si, ela o matou. Mas, o relacionamento deles começou após a vítima sofrer o AVC", observou o delegado.

Confira a entrevista completa abaixo: