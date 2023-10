Mulher sai para fumar narguilé e deixa filhos de 2 e 12 anos sozinhos em casa

Na madrugada desta sexta-feira (6), o Conselho Tutelar e a Polícia Militar resgataram duas crianças encontradas abandonadas, em uma residência na rua Taufic Fahan, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas.

Por volta das 3h, a PM foi acionada para apoiar o Conselho Tutelar, pois o pai das crianças informou que sua ex-mulher havia saído para fumar narguilé em um bar, deixando sozinhos e trancados na casa, um menino de 2 anos e uma menina de 12 anos.

Ao chegarem ao local, as autoridades não encontraram nenhum adulto responsável pelas crianças. O portão estava trancado com cadeado, e do lado de fora, os conselheiros tutelares, policiais militares e o pai das crianças ouviram os gritos e o choro dos pequenos. Foi necessário invadir a residência para resgatar as crianças, em uma clara situação de abandono de incapaz.

Continue Lendo...

Dentro da casa, os militares encontraram o menino de dois anos vestindo apenas uma fralda e sujo, devido ao catarro que escorreu durante a noite. A menina de 12 anos estava vestida apenas com uma camiseta e um short.

As crianças foram levadas pelo Conselho Tutelar para uma unidade médica, onde passaram por exames médicos, e em seguida, foram encaminhadas à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o boletim de ocorrência foi registrado. A mãe das crianças não foi localizada pelas autoridades.