Mulher suspeita de furto no bairro Paranapungá e receptador vão parar na delegacia

Um furto de celular, registrado no dia 1° de março, na 1ª Delegacia de Polícia Civil, foi esclarecido, nesta quarta-feira (6), após a equipe localizar a suspeita criminosa e chegar até ao receptador. Os dois moram no bairro Paranapungá, em Três Lagoas, onde também reside a vítima, de 40 anos.

No dia do ocorrido, a vítima procurou a delegacia relatando que estava na frente da residência, quando uma mulher pediu água. Ao retornar do interior da casa com a água, a suspeita, de 38 anos, havia ido embora e levado o celular, que continha um cartão de crédito na capa de proteção do aparelho.

A suspeita foi localizada pelos policiais e teria confessado o furto. Com ela, foi encontrado o cartão da vítima. Já o celular, a suspeita disse que, após o furto, teria vendido a um homem por R$ 50.

No mesmo bairro, em um imóvel abandonado e utilizado por usuários de drogas, os policiais encontraram o receptador, de 23 anos, que teria confessado ter adquirido o aparelho.

Os objetos furtados foram recuperados e devolvidos à vítima. A suspeita foi autuada por furto e o homem irá responder por receptação. Ambos irão acompanhar ao processo em liberdade.