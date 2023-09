Mulher tem casa invadida por ladrões e dois botijões de gás furtados

Uma moradora, de 51 anos, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) após ter dois botijões de gás furtados, durante a madrugada, desta terça-feira (5), na rua José Jorge Salomão, no bairro Jardim Cangalha, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tentou fazer café logo pela manhã e percebeu que não havia gás. Ao olhar o que teria acontecido, notou que os dois botijões haviam sido furtados.

Na delegacia, a moradora relatou ainda que, há 30 dias, teria acordado com uma mulher, aparentando estar grávida, dentro de sua casa. Ao questionar o que ela fazia no local, a mulher teria dito que estava com sede. Após pedir para que ela saísse do imóvel, a vítima teria feito uma checagem pela casa, para ver se nada estava faltando. Foi a ocasião que ela percebeu que o botijão de gás, também havia sido furtado.

O caso foi registrado na Depac e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.