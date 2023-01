Moradora tem hidrômetro danificado após tentativa de furto

Uma mulher, de 38 anos, registrou um boletim de ocorrências, na Terceira Delegacia de Polícia Civil por que alguém tentou furtar o hidrômetro de sua casa. Ela mora no bairro Jardim das Oliveiras, na rua Rogaciano Garcia Moreira, em Três Lagoas.

De acordo com informações do boletim, por volta das 7h, ela notou que o equipamento estava bastante danificado e com seu funcionamento prejudicado, provavelmente em decorrência da tentativa de furto.

A moradora disse ainda que não é a primeira vez que tentam furtar o equipamento de medição de água e que, somente em um condomínio, dezenas de hidrômetros já foram furtados no Jardim Alvorada.