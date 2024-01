Homem é preso por agredir e colocar fogo em objetos da ex-mulher em Três Lagoas

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, após colocar fogo em vários objetos da ex-mulher, de 33 anos, na tarde desta quarta-feira (3), na rua Etelvino Custódio de Queiroz, bairro Jardim Primaveril, em Três Lagoas.

Segundo a Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), durante uma ronda pela rua Antônio Esteves Leal, a vítima pediu ajuda relatando que após uma discussão foi agredida pelo ex-marido, na noite do dia anterior.

Ainda de acordo com a vítima, o ex-marido havia, também, ameaçado de incendiar a casa com ela dentro. Temendo pela vida a mulher se abrigou na casa de uma colega. Ao retornar para casa, ela encontrou a residência arrombada e vários objetos, como cama, bicicleta e outros, queimados no quintal.

A partir de informações de testemunhas, a polícia localizou o suspeito em frente a uma residência, na rua Marcílio Dias, onde recebeu voz de prisão pela equipe da Polícia Militar. O suspeito confessou o crime.

Os militares da Força Tática foram até a casa da vítima e constaram o dano. O suspeito foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde prestou depoimento e foi autuado em flagrante, por dano, violência doméstica e ameaça.