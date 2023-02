Mesmo com casos de estupro cada vez mais em evidência, as mulheres que são vítimas deste crime ainda não procuraram as autoridades para denunciá-los. Muitas relatam que têm medo de represálias e vergonha de relatar o ocorrido.

Só este ano em Três Lagoas, 12 mulheres registraram boletim de ocorrência por estupro. No ano passado foram 73 casos. Nas ruas da cidade as moradoras garantem que este tipo de ocorrência mancha a reputação e a imagem da mulher na sociedade.

