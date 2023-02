Mulheres brigam por causa de gato no Centro de Três Lagoas

No final da tarde de quinta-feira (2), duas mulheres entraram em vias de fato pelo motivo do sumiço de um gato. O caso aconteceu na rua Eloy Chaves, no Centro de Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência, era por volta das 18h quando a vítima, uma mulher, de 45 anos foi procurada pela vizinha, uma mulher, de 44 anos, aos berros a mulher queria saber o paradeiro e se ela tinha castrado o felino.

Minutos depois a vizinha procurou a mulher novamente pois queria respostas, mas desta vez, não teve conversa e sim agressões.

Ainda de acordo com registro policial, a vítima relatou que foi puxada pelo cabelo e foi jogada no chão, e foi ameaçada de morte : "eu vou te matar". Com a queda ela sofreu lesões nos cotovelos, nos joelhos e foi socorrida por outro vizinho.

O caso foi registrado na Depac.