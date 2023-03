Especial: Mulheres ganham 28% a menos que os homens em Mato Grosso do Sul

Apesar de representar 44% do total da força de trabalho do país, as mulheres são maioria entre os desempregados (55,5%). Elas ainda recebem, em média, 21% menos que os homens (o equivalente a R$ 2.305 para elas e a R$ 2.909 para eles. Os dados são do boletim especial “8 de março, Dia da Mulher”, divulgado nesta semana pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNADC), realizada pelo IBGE, referente ao 3º trimestre de 2022.

Em Mato Grosso do Sul, segundo o IBGE, as mulheres recebem 28% menos que os homens.Essa realidade, no entanto, pode mudar, já que o governo federal vai encaminhar para o Congresso Nacional um projeto de lei que garante salários iguais entre homens e mulheres.

A proposta era uma promessa de campanha da agora ministra do Planejamento, Simone Tebet. O apoio de Tebet a Lula no segundo turno foi vista como diferencial para o resultado das eleições.

O petista abraçou algumas propostas apresentadas por ela durante a campanha em seu plano de governo. Entre elas, a que garante salários iguais entre homens e mulheres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe de reportagem do portal RCN 67 e da TVC preparou uma série de reportagens em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Entre segunda-feira (6) e esta quarta-feira (8), vamos contar histórias de esperança, superação do luto e de ‘mulheres que ajudam mulheres’, com muita coragem.

Veja reportagem sobre o assunto: