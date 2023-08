Multivacinação rural será no sábado em Três Lagoas

A coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja, participou do programa RCN Notícias, da TVC, desta quinta-feira (24). Ela abordou sobre a "Multivacinação Rural" e a importância do programa voltado para a vacinação da população e de animais, em ranchos e assentamentos, em Três Lagoas. “A partir de sábado (26), nós estaremos indo em três pontos diferentes da zona rural, para comtemplar a população com as vacinas do calendário nacional para todas as idades”, afirmou.

Os locais de vacinação serão: Posto de Areia Nossa Senhora Aparecida, Arapuá, Garcia, Assentamento 20 de Março, Assentamento Pontal Faia, Fazenda União, Pousada Sucuriu, Ranchos Maresias, Autoposto JC, Bar do Careca, Fazenda Periquitos, Barraca do Queijo – BR 262 Km 36, Fazenda Sr. Sudário e Escola Antônio Camargo (Vera Cruz).

Confira a entrevista completa: