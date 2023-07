Multivia pode ser construída na BR-158 até a MS-112

Para garantir mais segurança para quem trafega pela Br-158 entre Três Lagoas até o entroncamento com a MS-112, rodovia de acesso a Inocência, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), pretende construir uma multivia com quatro faixas nesse trecho.

Segundo o engenheiro do Dnit de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, o projeto ainda está em fase de estudo de viabilidade técnica econômica.

Marinho informou que a multivia deve ser construída no trecho entre a rotatória de acesso ao Alto Sucuriú, onde terá início o contorno rodoviário na BR-158, até o entroncamento da MS-112. Esse é o trecho mais complexo, segundo Marinho. Em virtude do grande tráfego registrado nesse trecho, inclusive pela atração turística do rio Sucuriú que atrai grande movimento de pessoas que vão ao rio pescar. Para o engenheiro, se faz necessária tornar a via com mais segurança.

Veja reportagem sobre o assunto: