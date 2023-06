Município tem mais de R$ 200 milhões em investimentos

Atualmente, segundo o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), estão em execução na cidade, obras de mais de R$ 200 milhões. Entre elas, as de macrodrenagem para resolver os problemas dos grandes alagamentos em ruas e avenidas. Além dessas, destacou obras de alvenaria e recapeamento, além de investimentos no setor de iluminação pública. “Isso é muito promissor, é o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou o prefeito.

No aniversário da cidade estava prevista a assinatura simbólica de ordem de serviço para a construção do shopping popular e de aditivo para a obra de macrodrenagem na avenida Jary Mercante, no Jardim Alvorada. Ambas as obras serão executadas em parceria com o governo do Estado. Devido a mudança no horário do desfile e agenda do governador, não ocorreu, mas segundo o prefeito, as obras já estão em execução.

Guerreiro destacou que são muitas as obras em andamento na cidade, e que diferente de outros gestores, na sua administração, os investimentos ocorrem durante o ano todo, e não são autorizadas apenas no aniversário de Três Lagoas.

O prefeito adiantou que, a partir de agora, os investimentos em obras começam a ser reduzidos, porque tem que deixar recursos em caixa para a conclusão das obras que forem autorizadas em sua gestão que vai até dezembro de 2024. “Com muita responsabilidade tenho que trabalhar nesse período, inclusive, segurando algumas licitações que eu gostaria de autorizar. Então, tenho que ter muita responsabilidade e colocar o pé no freio para conseguir fechar a conta direitinho e cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal”, destacou Guerreiro.